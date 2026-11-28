La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez, reconoció que atender las demandas estudiantiles requerirá una inversión considerable

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) todavía no cuenta con un presupuesto definido para atender los nueve puntos del pliego petitorio presentado por el movimiento estudiantil Burros Pardos, cuyo cumplimiento dependerá, en buena medida, de los recursos adicionales que puedan obtenerse de las autoridades federales y municipales.

Ania Sánchez, directora de la institución, reconoció que las necesidades de infraestructura, equipamiento y mantenimiento requerirán una inversión considerable, aunque hasta el momento no se ha determinado el monto necesario.

“No tengo un presupuesto ahorita como tal definido. La verdad es que sí es una cantidad considerable”, señaló.

La directora explicó que, además del apoyo comprometido por el Gobierno Municipal de Saltillo, se encuentra a la espera de una respuesta de Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México, sobre la disponibilidad de recursos federales.

Entre las instalaciones que requieren inversión se encuentran la pista de atletismo, la alberca, los sanitarios, los vestidores y los laboratorios de los diferentes programas académicos.

En el caso de la alberca, se realiza un estudio técnico para determinar las intervenciones necesarias y buscar alternativas que permitan aprovechar los recursos disponibles sin comprometer la atención de otras necesidades.

Sin porcentaje definido de cumplimiento del pliego petitorio.

Aunque ya comenzaron algunas intervenciones de infraestructura, Sánchez reconoció que tampoco cuenta con un porcentaje preciso de cumplimiento de los nueve puntos del documento presentado por los estudiantes.

Actualmente, personal de mantenimiento y proveedores externos trabajan en la rehabilitación de los sanitarios del edificio principal, una de las demandas específicas del movimiento estudiantil.

Las acciones también contemplan intervenciones en los vestidores de atletismo, el espacio destinado a montañismo y reparaciones menores y medianas en distintas áreas del plantel.

La intención es atender el mayor número de necesidades antes de concluir 2026 y continuar durante el próximo año con los trabajos pendientes, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Además de las demandas relacionadas con infraestructura, la dirección del ITS mantiene en revisión los compromisos de carácter administrativo y financiero incluidos en el pliego petitorio.

Acumula ITS nuevas solicitudes estudiantiles

La directora informó que, de manera paralela, recibió listas de peticiones de los capítulos estudiantiles que representan a los distintos programas académicos de la institución.

Estas solicitudes son analizadas por los jefes académicos y el cuerpo directivo para determinar cuáles pueden atenderse con los recursos disponibles antes de concluir el año.

Sánchez reconoció que durante los últimos tres años también se ha trabajado en la atención de un pliego petitorio anterior, cuyas demandas coinciden parcialmente con las del movimiento Burros Pardos.

“Obviamente, nos falta mucho por hacer”, admitió la directora.

Pese al inicio de los trabajos de rehabilitación, el ITS continúa sin establecer el presupuesto total, el porcentaje de cumplimiento y una fecha para atender la totalidad de las demandas del movimiento estudiantil Burros Pardos.