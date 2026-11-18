Las cifras definitivas del INEGI revelan que las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus concentraron 6 mil 352 de las 16 mil 271 defunciones

Las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus se mantienen como las principales causas de muerte entre los habitantes de Coahuila, al concentrar el 39 por ciento de las defunciones registradas durante 2025, de acuerdo con las cifras definitivas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas establece que 16 mil 271 personas fallecidas tenían su residencia habitual en Coahuila, de las cuales 6 mil 352 fueron clasificadas con enfermedades cardíacas o diabetes como causa básica de muerte.

Enfermedades del corazón encabezan las defunciones

Las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar con 4 mil 107 defunciones, equivalentes al 25.2 por ciento del total estatal. De estos fallecimientos, 2 mil 343 correspondieron a hombres y mil 764 a mujeres.

En segundo lugar se ubicó la diabetes mellitus, responsable de 2 mil 245 fallecimientos, de los cuales mil 127 correspondieron a mujeres y mil 118 a hombres, lo que refleja una distribución prácticamente equilibrada entre ambos sexos.

Los tumores malignos representaron la tercera causa de muerte en Coahuila, con mil 888 defunciones registradas, de las cuales mil cuatro correspondieron a mujeres y 884 a hombres.

En conjunto, las enfermedades cardíacas, la diabetes y los tumores malignos acumularon 8 mil 240 fallecimientos, equivalentes al 50.6 por ciento del total de defunciones de residentes de la entidad.

Las causas de muerte presentan diferencias entre hombres y mujeres

El cuarto lugar entre las causas de mortalidad correspondió a la influenza y neumonía, con 810 fallecimientos, mientras que los accidentes ocuparon la quinta posición, con 750 casos.

El comportamiento de la mortalidad también presenta diferencias entre hombres y mujeres. Aunque las enfermedades del corazón y la diabetes encabezan las defunciones en ambos grupos, entre los hombres los accidentes aparecen como la cuarta causa de muerte, con 540 casos.

En las mujeres, la influenza y neumonía ocuparon el cuarto lugar, con 384 defunciones, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares, con 286 fallecimientos.

Las estadísticas definitivas del INEGI permiten dimensionar el peso de las enfermedades crónicas en la mortalidad estatal y constituyen una referencia para evaluar las estrategias de prevención, detección oportuna y atención médica dirigidas a la población de Coahuila.