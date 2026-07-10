Capturan en Saltillo a estadounidense buscada por tráfico humano

Una ciudadana estadounidense fue detenida en Saltillo por su presunta relación con delitos de tráfico de personas y narcóticos.

Una movilización policiaca en Saltillo terminó con la detención de una mujer estadounidense que era buscada por su presunta relación con delitos de tráfico de personas y de narcóticos.

La mujer, identificada como Noemí "N", fue ubicada durante un operativo realizado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Policía Estatal, quienes cerraron el paso en la zona para evitar que escapara.

Después de ser detenida, fue trasladada ante el Instituto Nacional de Migración (INM), que inició el proceso para devolverla de manera controlada a Estados Unidos, donde será recibida por las autoridades de ese país.

Hasta ahora, la Fiscalía de Coahuila no ha informado cuánto tiempo llevaba siendo investigada ni los hechos específicos por los que era requerida. Sin embargo, señaló que este tipo de acciones forman parte del trabajo conjunto que mantiene con autoridades nacionales e internacionales para localizar a personas relacionadas con delitos que operan en ambos lados de la frontera.

El fiscal Federico Fernández Montañez aseguró que la colaboración entre las distintas corporaciones continuará para combatir este tipo de actividades y reforzar la seguridad en la entidad.