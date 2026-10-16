Capturan a uno y aseguran droga tras cateo en Virreyes

Elementos de la FGE, Policía Estatal y Marina intervinieron un inmueble denunciado por presunta venta de sustancias al menudeo.

Una persona fue detenida durante un cateo realizado por autoridades estatales y federales en un domicilio de la colonia Virreyes Popular, en Saltillo, Coahuila, donde también fueron localizadas sustancias presuntamente destinadas a la venta.

La diligencia se efectuó en el inmueble ubicado en la calle Luxemburgo número 667, entre privada Luxemburgo y Matías de Gálvez, como parte de las acciones contra el narcomenudeo en el sector.

En el operativo participaron elementos del Centro Estratégico Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La intervención se derivó de reportes anónimos que alertaban sobre la posible comercialización de sustancias prohibidas en ese domicilio. A partir de la información recibida, las autoridades realizaron las investigaciones para ubicar el lugar y llevar a cabo el cateo.

Durante la revisión, los agentes aseguraron sustancias cuya cantidad y tipo no habían sido informados hasta el momento. Una persona presuntamente relacionada con los hechos fue detenida en el inmueble.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y analizará las evidencias para determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos legales correspondientes.