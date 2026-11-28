Detienen en Saltillo a mujer investigada por filicidio; necropsia confirmó que su hijo de dos años murió por golpes en la cabeza.

En cumplimiento de un mandato judicial, agentes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Diana Patricia Díaz Córdoba, de 28 años, señalada por el delito de filicidio, por lo que fue puesta a disposición de un juez penal en Saltillo.

La intervención se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2026, luego de que elementos de la División de Feminicidios Sureste ubicaran a la mujer en las calles Pérez Treviño y Luis Echeverría Álvarez.

Según la información proporcionada por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, la orden de aprehensión había sido liberada un día antes, el 26 de noviembre, dentro de la causa penal 2404/2026.

Una vez localizada, los agentes procedieron a cumplimentar el mandato judicial y realizaron la detención sin que fuera necesario recurrir al uso de la fuerza, conforme quedó asentado en el informe de la corporación.

Díaz Córdoba, quien cuenta con domicilio conocido en el ejido Agua Nueva, municipio de Saltillo, fue trasladada ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Saltillo.

Ahora corresponderá a la autoridad judicial llevar a cabo las actuaciones correspondientes y resolver su situación jurídica dentro del proceso penal iniciado por el delito que se le atribuye.

Necropsia confirma que niño de dos años murió por golpes en el ejido Agua Nueva

Una hemorragia subdural provocada por un traumatismo craneal fue la causa de muerte de Ethan Ariel, un niño de dos años que fue localizado sin vida el pasado miércoles 25 de noviembre en una vivienda del ejido Agua Nueva, en Saltillo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando su madrastra lo encontró sobre una cama, con espuma en la boca, los labios morados y sin responder. Tras informar a la madre del menor, Diana Patricia, solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al pequeño y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, agentes de la División de Feminicidios Sureste y peritos realizaron las diligencias correspondientes.

Durante la inspección del cuerpo fueron detectados hematomas en el rostro, la oreja derecha, el costado derecho y la nariz, así como escoriaciones en ambos empeines y en la región de la pelvis.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas del fallecimiento. Los resultados de la necropsia establecieron que las lesiones en la cabeza fueron ocasionadas por varios golpes, descartándose que el traumatismo fuera consecuencia de una caída accidental.