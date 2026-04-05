Capturan a 'El Pokemón' presunto homicida de joven en Papantla

Las autoridades informaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, emitida el pasado 26 de marzo de este año.

Isaac Ernesto Clara Pantoja, alias “El Pokémon”, fue detenido en Coahuila tras ser identificado como presunto responsable del homicidio de un joven ocurrido en la comunidad de Paso de Valencia, en el municipio de Papantla, Veracruz.

El operativo fue resultado de una coordinación entre corporaciones de distintas entidades, lo que permitió ubicar y asegurar al individuo considerado como objetivo prioritario en la región norte del estado.

¿Quién es el detenido y de qué se le acusa?

Las autoridades informaron que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, emitida el pasado 26 de marzo de 2026.

Se trata de un sujeto identificado como probable responsable de diversos hechos delictivos en municipios del norte de Veracruz, por lo que su captura representa un avance en las investigaciones en curso.

¿Cómo ocurrió el homicidio en Paso de Valencia?

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2025 en la comunidad de Paso de Valencia, donde la víctima, identificada como José Luis “N”, realizaba labores relacionadas con la hoja de maíz.

Las autoridades señalan que el ahora detenido habría llegado al sitio a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto y presuntamente utilizó un arma de fuego que ocultaba para disparar en repetidas ocasiones contra la víctima.

¿Dónde fue detenido y quiénes participaron?

La captura se llevó a cabo en el estado de Coahuila, con la colaboración de la Fiscalía General de esa entidad, en cumplimiento del mandato judicial.

En el operativo participaron elementos de la Policía Ministerial de Papantla y de la Delegación Regional Zona Norte con sede en Tuxpan, quienes lograron su localización y aseguramiento.

¿Qué sigue en el proceso legal?

El detenido fue trasladado al distrito judicial correspondiente, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Las investigaciones continúan para determinar su posible implicación en otros delitos registrados en municipios como Espinal, Tecolutla y Gutiérrez Zamora.