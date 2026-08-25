Capturan a dos hombres tras agresión armada en Torreón

La labor de inteligencia del C2 permitió identificar a los dos agresores y asegurar el vehículo involucrado en el tiroteo.

Dos hombres fueron detenidos como probables responsables de una agresión con arma de fuego registrada en la colonia Buenos Aires, luego de que elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) utilizaran el sistema de videovigilancia para identificar el vehículo presuntamente involucrado.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando un hombre se encontraba trabajando cerca de su domicilio y fue atacado a balazos por los ocupantes de una camioneta, quienes posteriormente huyeron del lugar. La víctima resultó lesionada.

Tras el reporte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal activó labores de seguimiento e inteligencia. A través de las cámaras del C2, los agentes lograron ubicar e identificar el vehículo presuntamente utilizado durante la agresión, lo que permitió establecer una línea de investigación.

Como resultado de estas acciones, fue identificado Juan Nicolás “N”, señalado como uno de los probables responsables de realizar las detonaciones. Posteriormente, el 23 de agosto, los elementos localizaron y aseguraron a Héctor Eduardo “N”, quien viajaba a bordo de la camioneta relacionada con los hechos.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.