Capturan a dos en Monclova con armas y explosivos

La Fiscalía de Coahuila informó que las dos personas fueron detenidas durante el cumplimiento de una orden de cateo en dos domicilios de Monclova

La Fiscalía General del Estado en coordinación con las corporaciones de seguridad local y federal, lograron la detención de dos personas durante la cumplimentación de una orden de cateo en dos domicilios de Monclova.

Durante este cateo, en uno de los domicilios se logró asegurar un arma larga, un arma corta, dos cargadores y municiones.

En el segundo cateo se logró asegurar dos armas cortas, cartuchos, paquetes de hierba con características de mariguana, y dos objetos metálicos cuyas características hacen presumir que se trata de artefactos explosivos, mismos que fueron puestos a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El Fiscal General del estado, Federico Fernández Montañez, dijo que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Señaló que la Fiscalía está trabajando en labores de inteligencia que les permita ir un paso adelante en la prevención del delito, así como en la respuesta rápida y determinante cuando se registran hechos delictivos.

Fernández Montañez destacó la coordinación que la Fiscalía tiene con la Policía Estatal, las Policías Municipales de todo el estado y con las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.