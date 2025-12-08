Capturan a cuatro presuntos homicidas en Piedras Negras

Esto se deriva del hallazgo del cuerpo de un hombre, mismo que fue localizado el pasado 03 de diciembre en un predio de la colonia Santa María

La Agencia de Investigación Criminal de Coahuila detuvo a cuatro personas por su probable responsabilidad en la desaparición y posterior homicidio de un hombre registrado en Piedras Negras.

A través de la Policía Estatal, Samuel "N" y Ana "N", ambos de 38 años; fueron aprehendidos por ser señalados como los probables responsables del crimen.

Mientras que Juan "N" de 18 años; y Michelle "N", de 19; fueron capturados por su supueta participación en la desaparición de la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que la carpeta de investigación se mantiene abierta, con el fin de definir la situación jurídica de cada uno de los detenidos.

Cabe destacar que las autoridades aún no descartan la participación de más personas en este hecho.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El cuerpo de un hombre fue localizado el pasado 03 de diciembre en las inmediaciones de un predio de la colonia Santa María.

A pesar de que la víctima interpuso una denuncia previa a los hechos, la Fiscalía del Estado afirmó que dicha queja no se relaciona con el crimen.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima, ni el móvil del crimen.