Capturan a 11 personas durante vigilancia en Ramos Arizpe

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de los números de emergencia y canales oficiales

Un operativo conjunto de vigilancia realizado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno en Ramos Arizpe dejó como saldo 11 personas detenidas por diversas faltas administrativas, como parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y prevenir conductas que alteren el orden público.

Operativo conjunto deja 11 personas aseguradas

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el procedimiento legal previsto en la normatividad vigente.

El despliegue se llevó a cabo en colonias consideradas estratégicas, entre ellas Jardines de Analco, Analco I y II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, VillaSol, Valle Poniente, Parajes de los Pinos, Esmeralda, Libertad, Tenerías, El Cura, Anacahuita, Fidel Velázquez y Nuevo Ramos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal, estos recorridos forman parte de una estrategia permanente de proximidad social, vigilancia y prevención del delito, cuyo objetivo es mantener presencia policial en distintos sectores del municipio e inhibir conductas que representen un riesgo para la población.

La administración municipal informó que este tipo de operativos continuará desarrollándose de manera aleatoria tanto en colonias de la zona urbana como en comunidades rurales, en coordinación con las corporaciones estatales y federales.

Autoridades reiteran llamado a la participación ciudadana

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad se mantiene como una de las prioridades de su gobierno y aseguró que el trabajo coordinado con las diferentes instituciones busca preservar las condiciones de paz y tranquilidad para las familias de Ramos Arizpe.

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través de los números de emergencia y canales oficiales, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en las tareas de prevención.