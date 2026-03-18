Captan violento altercado en la Ciudad Deportiva de Saltillo

Varias personas protagonizan una confrontación en plena área pública, situación que causó sorpresa e indignación entre quienes disfrutaban un domingo familiar

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Lo que debía ser una jornada de convivencia familiar terminó empañada por un lamentable acto de violencia ocurrido el pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Saltillo, uno de los espacios públicos más representativos de recreación en la capital coahuilense.

El recinto, reconocido por reunir cada fin de semana a cientos de familias saltillenses para realizar actividades deportivas y de esparcimiento, fue escenario de un altercado que generó preocupación entre los asistentes.

De acuerdo con testimonios y publicaciones compartidas en redes sociales, el incidente involucró a varias personas que protagonizaron una confrontación en plena área pública, situación que causó sorpresa e indignación entre quienes acudían a disfrutar del tradicional domingo familiar.

Padres de familia y visitantes señalaron que este tipo de comportamientos rompe con el ambiente de respeto y armonía que históricamente ha caracterizado a este espacio recreativo.

Ante lo ocurrido, ciudadanos plantearon interrogantes sobre la necesidad de reforzar la vigilancia dentro del complejo deportivo para prevenir situaciones similares y garantizar la seguridad de quienes lo visitan.

La difusión del hecho, señalaron usuarios en redes, busca generar conciencia sobre la importancia de mantener una convivencia sana en lugares destinados al disfrute de toda la comunidad.