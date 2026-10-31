Captan pelea entre dos trabajadoras de Mabe al salir de trabajar

El incidente generó reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por tratarse de una situación de violencia registrada al término del turno

Dos empleadas de la empresa Mabe protagonizaron un enfrentamiento físico en el exterior de las instalaciones, cuando se disponían a abordar el transporte de personal que las llevaría de regreso a sus domicilios, situación que quedó registrada en video por algunas de sus compañeras.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa la confrontación entre ambas trabajadoras.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron la riña y no se ha informado oficialmente si alguna de las involucradas resultó lesionada o si se aplicaron medidas internas tras lo ocurrido.

El incidente generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por tratarse de una situación de violencia registrada al término de una jornada laboral.

Asimismo, puso de manifiesto la importancia de mantener medidas de prevención y seguridad en las áreas destinadas al abordaje del transporte de personal.