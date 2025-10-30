Captan impacto de caja de tráiler contra motociclista en Coahuila

Por: Irene Zapata 29 Octubre 2025, 14:27

El motociclista resultó ileso tras el golpe de la caja del tráiler que había sido impactado por el tren, en Ramos Arizpe

Tremendo susto fue el que se llevó un motociclista al circular sobre la carretera Los Pinos en el municipio de Ramos Arizpe, donde por poco es aplastado por un tráiler que fue impactado por el tren, la noche del pasado lunes. En las imágenes se aprecia el momento en que el motociclista es grabado por otro compañero. Justo al llegar a las vías del tren, las cuales atraviesan la carretera Los Pinos, el tren embiste el tráiler, que terminó por coletear la caja, la cual por poco aplasta al motociclista. Ante la adrenalina el motociclista que era grabado soltó su vehículo y logró salir ileso, aunque con un tremendo susto.