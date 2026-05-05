Captan en video agresión contra guardia de seguridad

Después de lo sucedido, el guardia presentó la denuncia formal ante las autoridades y afirmó que los presuntos responsables ya fueron identificados.

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Un video captado por cámaras de vigilancia ha generado fuerte molestia entre habitantes de un fraccionamiento privado en el sector Real del Sol, segunda etapa, luego de que se registrara la agresión contra un guardia de seguridad mientras cumplía con sus funciones. En las imágenes se observa cómo el trabajador es atacado por varias personas presuntamente residentes, quienes aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El vigilante afectado señaló que, además de los golpes, fue despojado de su cartera durante el incidente, lo que podría derivar en cargos adicionales por robo. También denunció que no recibió apoyo inmediato por parte de la administración del fraccionamiento, situación que ha provocado críticas sobre los protocolos internos de atención y respaldo al personal de seguridad.

Vecinos del sector recordaron que semanas atrás se registró un hecho violento en la misma zona, cuando una vivienda habría sido blanco de un ataque con armas de fuego, lo que llevó a reforzar medidas de vigilancia. Sin embargo, señalan que estos esfuerzos no han sido suficientes para evitar nuevos incidentes que ponen en riesgo tanto a trabajadores como a residentes.

Tras la agresión, el guardia presentó la denuncia formal ante las autoridades y afirmó que los presuntos responsables ya fueron identificados. En su testimonio, indicó que se trata de Baltazar Juan Verástegui Chavarría, conocido como “El Tortuga”, y su hijo, quienes presuntamente lo golpearon, escupieron, amenazaron y le quitaron sus pertenencias. Habitantes del fraccionamiento exigieron a las autoridades una investigación a fondo y mayor seguridad para quienes laboran en este tipo de complejos privados.