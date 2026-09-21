Captan acrobacias de motociclistas en bulevar de Saltillo

Usuarios de redes sociales criticaron las conductas de riesgo que ponen en peligro la seguridad vial de los automovilistas.

Una serie de maniobras realizadas por motociclistas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, quedó captada en video y provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales. Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Salvador González Lobo, donde varios conductores fueron observados realizando acrobacias mientras avanzaban por esta transitada vialidad.

En las imágenes difundidas se aprecia a algunos motociclistas levantando la parte delantera de sus unidades para realizar el conocido “caballito”, además de otras maniobras, mientras automovilistas circulaban por los mismos carriles.

La situación generó preocupación debido a que las acrobacias se llevaron a cabo en una vía abierta al tránsito y no en un espacio acondicionado para este tipo de actividades.

Luego de que el video comenzó a circular en Facebook, usuarios señalaron el peligro que este tipo de acciones representa no solamente para quienes conducen las motocicletas, sino también para los demás automovilistas que podrían verse involucrados en un accidente. Las imágenes generaron un llamado a respetar las medidas de seguridad y evitar convertir las principales vialidades de Saltillo en espacios para realizar maniobras de riesgo.