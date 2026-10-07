Captan a yegua y potrillo entre autos en el centro de Saltillo

La curiosa escena provocó que algunas personas intentaran detenerlos o controlar su recorrido mientras llegaba alguien por ellos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

¡Vaya paseo se dieron! Una yegua y su pequeño potrillo fueron captados por las cámaras de Info7 Coahuila mientras recorrían tranquilamente las calles de la llamada Cuadra Colorada, en pleno Centro de Saltillo, entre Mixcoatl y Obregón Sur. Los equinos avanzaban en sentido contrario al tráfico, esquivando automóviles y dejando a más de un conductor con el signo de interrogación sobre lo que estaba ocurriendo.

Equinos recorren las calles entre automóviles

La curiosa escena provocó que algunas personas intentaran detenerlos o controlar su recorrido mientras llegaba alguien por ellos, pero la yegua parecía tener muy claro su destino y continuó caminando, seguida muy de cerca por su potrillo.

Finalmente, ambos siguieron por la calle de Obregón hacia el sur, como si simplemente hubieran salido a dar la vuelta por el barrio y sin preocuparse demasiado por el tráfico.

Animales sueltos representan un riesgo vial

Aunque la imagen puede resultar simpática, el paseo también representa un riesgo, pues animales sueltos en la vía pública pueden provocar accidentes, choques o resultar lesionados, al igual que automovilistas y peatones.

Por ello, el llamado es a los propietarios de caballos para mantenerlos bajo resguardo y evitar que terminen convirtiendo las calles de Saltillo en su improvisado hipódromo.