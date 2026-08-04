Captan a mujer afuera de Urgencias del IMSS en Saltillo

El IMSS no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido ni se ha confirmado el contexto completo de los hechos mostrados en el video

Un usuario de la Instituto Mexicano del Seguro Social hizo llegar a la redacción de info 7 Coahuila un video en el que se observa a una mujer recostada en el exterior del área de Urgencias de la Clínica 2, presuntamente sin recibir atención médica. En las imágenes, la paciente aparece con un vendaje en una mano, mientras permanece sobre el suelo a las afueras del hospital.

Ciudadano ayudó a la mujer a ingresar a Urgencias

De manera anónima, la persona que envió el material aseguró que la mujer permaneció durante un tiempo sin ser atendida, por lo que decidió ayudarla a ingresar al área de Urgencias para que finalmente recibiera asistencia médica.

El denunciante calificó la situación como un posible caso de negligencia o falta de atención por parte del personal del hospital.

IMSS no ha emitido una postura oficial

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido ni se ha confirmado el contexto completo de los hechos mostrados en el video.

Por ello, será importante que las autoridades correspondientes aclaren lo sucedido y, en caso de existir alguna irregularidad, determinen las responsabilidades para garantizar una atención oportuna a los derechohabientes.