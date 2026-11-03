Captan a motociclista realizando maniobras de riesgo en Saltillo

Un joven fue grabado mientras circulaba a gran velocidad y realizaba acrobacias sobre el distribuidor vial El Sarape, poniendo en riesgo a otros conductores

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La imprudencia de algunos motociclistas vuelve a quedar en evidencia en Saltillo, luego de que circularan imágenes de un joven que realiza peligrosas maniobras mientras conduce a gran velocidad sobre el puente del distribuidor vial El Sarape.

En la grabación, difundida por aficionados, se observa cómo el conductor adopta posiciones de riesgo sobre su motocicleta sin detener la marcha, exponiéndose a sufrir un accidente.

La conducta del joven no solamente representa un peligro para su integridad física, sino también para los automovilistas que transitan por esta importante vialidad.

Las imágenes han generado preocupación por la facilidad con la que algunos conductores convierten las calles y puentes de la ciudad en escenarios para realizar acrobacias, sin considerar las consecuencias que puede tener una maniobra equivocada.

Ante este tipo de situaciones, se hace un llamado a los motociclistas a conducir con responsabilidad y respetar las normas de tránsito, así como a los padres de familia a mantenerse atentos a las actividades de sus hijos.

La vía pública no es una pista de exhibición y este tipo de imprudencias puede terminar en una tragedia que afecte no solo a quien conduce, sino también a terceros.