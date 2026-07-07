Captan a jóvenes dentro del Lago de la República en Saltillo

En años recientes, seguidores del Club América protagonizaron una acción similar tras obtener un campeonato, al meterse al mismo lago

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La derrota de la Selección Mexicana no impidió que algunos jóvenes salieran a las calles de Saltillo para expresar su entusiasmo por el ambiente futbolero.

La noche del domingo, un grupo de adolescentes llegó hasta la Alameda Zaragoza y decidió ingresar al Lago de la República, donde permanecieron por varios minutos ante la mirada de quienes paseaban por el lugar.

La acción sorprendió a quienes se encontraban en la Alameda

La inusual escena generó sorpresa entre los presentes, ya que el festejo ocurrió a pesar del resultado adverso del representativo nacional.

Sin medir el riesgo, los jóvenes utilizaron el lago artificial como si se tratara de una alberca, aunque este espacio no está habilitado para actividades acuáticas y entrar al agua puede representar un peligro.

Este tipo de celebraciones ya tiene antecedentes en la capital coahuilense.

En años recientes, seguidores del Club América protagonizaron una acción similar tras obtener un campeonato, al meterse al mismo lago ubicado en la Alameda Zaragoza.

Aun con las advertencias sobre los riesgos que implica esta práctica, la euforia por el fútbol ha vuelto a llevar a algunos aficionados a repetir este tipo de conductas.