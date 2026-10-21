Captan a hombre golpeando a un cachorro en Saltillo

Ante lo sucedido, la denunciante dio aviso al área ambiental de la Policía Municipal, solicitando que se investigue la agresión y se proceda conforme a la ley

Un nuevo caso de presunto maltrato animal podría ser investigado por las autoridades de Saltillo, luego de que cámaras de vigilancia registraran el momento en que un hombre persigue y agrede violentamente a un cachorro en las inmediaciones del ICATEC, ubicado en el cruce de la calle Chihuahua y el bulevar Venustiano Carranza. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 18 de octubre.

Dayana Alvarado, quien hizo pública la denuncia, señaló que en la grabación se aprecia cómo el individuo alcanza al pequeño animal y comienza a propinarle golpes y patadas en repetidas ocasiones.

El presunto agresor vestía una camisa azul de cuadros, short de mezclilla y gorra del mismo color, características que podrían contribuir a su identificación.

Ante lo sucedido, la denunciante dio aviso al área ambiental de la Policía Municipal, solicitando que se investigue la agresión y se proceda conforme a la ley.

Por ahora, no se ha dado a conocer si existe alguna persona identificada o detenida, mientras se espera que las autoridades correspondientes esclarezcan lo ocurrido y determinen posibles responsabilidades.