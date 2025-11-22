Capacitan sobre derechos humanos en Instituto El Faro de Saltillo

Docentes del Instituto El Faro mencionaron que estas actividades forman parte del compromiso de la institución para fortalecer el desarrollo emocional

El Instituto El Faro recibió este jueves a personal especializado en derechos humanos, quienes impartieron pláticas dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos, con el objetivo de promover la protección, el respeto y la prevención de la vulneración de sus garantías.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo capacitador, al alumnado de nivel Kínder se le presentó una charla adaptada a su edad sobre los derechos humanos de niñas y niños, enfocada en el respeto, el buen trato, la expresión de emociones y la importancia de pedir ayuda a adultos de confianza.

En el caso de los estudiantes de secundaria, se abordaron temas relacionados con la prevención de la vulneración de los derechos humanos, así como los riesgos de mantener relaciones de noviazgo tóxico.

Durante la sesión, se explicaron las señales de alerta, la manera de identificar conductas de control o manipulación, y los canales de apoyo disponibles para quienes enfrenten situaciones de violencia.

Docentes del Instituto El Faro mencionaron que estas actividades forman parte del compromiso de la institución para fortalecer el desarrollo emocional y social de sus alumnos.

Una madre de familia señaló que “este tipo de pláticas ayudan a que nuestros hijos estén más informados y sepan reconocer cuando algo no está bien”, mientras que un alumno de tercer grado expresó que “nos explicaron cosas que a veces no se hablan en casa y está bien que lo sepamos”.

La institución reiteró su disposición para continuar impulsando espacios de diálogo y aprendizaje que contribuyan a la formación integral de su comunidad estudiantil.