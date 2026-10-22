Capacitan en Coahuila a funcionarios de México con modelo español

La capacitación internacional se desarrolla en Saltillo del 19 al 23 de octubre, con una duración de 40 horas, y es impartida por Javier de Pedro Peinado

Un total de 100 servidores públicos de 16 entidades del país y ocho municipios de Coahuila reciben capacitación de especialistas de la Policía Nacional de España para mejorar la detección de riesgos, atención a víctimas y aplicación de medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres.

La capacitación internacional se desarrolla en Saltillo del 19 al 23 de octubre, con una duración de 40 horas, y es impartida por Javier de Pedro Peinado, comisario de la Policía Nacional de España y jefe de la Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), acompañado por Mar Gómez, integrante de esta corporación especializada.

Entre los principales temas se encuentran las técnicas para entrevistar a víctimas de violencia familiar y sexual, identificar factores que puedan poner en peligro su integridad y coordinar medidas de protección para prevenir nuevas agresiones.

El comisario español reconoció los mecanismos implementados en Coahuila para atender a mujeres víctimas de violencia, entre ellos la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y el centro de atención telefónica que permite monitorear el cumplimiento de medidas de protección.

Comparten herramientas para identificar situaciones de riesgo

La Unidad Central de Atención a la Familia y la Mujer de España cuenta con experiencia en la investigación de delitos relacionados con violencia de género, doméstica y sexual, así como en procedimientos especializados para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.

Como parte del intercambio, los especialistas presentan herramientas que buscan mejorar la comunicación con las víctimas, entre ellas un cuadernillo de pictogramas desarrollado por la corporación española para facilitar entrevistas a personas con discapacidad, menores de edad o víctimas que enfrentan dificultades para expresarse verbalmente.

Esta herramienta recibió el pasado 2 de octubre el Premio a la Excelencia en la Innovación de Europol, por su aplicación en investigaciones relacionadas con violencia sexual.

Buscan fortalecer la atención y protección de las mujeres

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que la capacitación del personal encargado de recibir denuncias y atender emergencias puede resultar determinante para proteger a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.

“Cuando una mujer se atreve a pedir ayuda, necesita encontrar a alguien que sepa escucharla, creer en ella y actuar para protegerla”, expresó.

La capacitación fue organizada por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, y el DIF Coahuila, en colaboración con la Embajada de España en México, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y mejorar los procedimientos de atención a víctimas de violencia de género.