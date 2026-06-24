Capacitan a policías en competencias básicas en Parras

Esto con el objetivo de garantizar una actuación policial apegada a la legalidad, con estricto respeto a los derechos humanos y mayor eficiencia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parras, Coahuila, recibieron la capacitación denominada “Competencias Básicas”, con el objetivo de fortalecer y actualizar su formación profesional para el adecuado desempeño de sus funciones.

El curso fue impartido por el instructor Carlos Peralta Alvarado, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quien reforzó conocimientos teóricos y prácticos esenciales para el servicio policial.

De acuerdo con las autoridades, la capacitación busca garantizar una actuación policial apegada a la legalidad, con estricto respeto a los derechos humanos y mayor eficiencia en las labores de prevención y atención ciudadana.

Durante el programa se abordaron temas relacionados con el marco jurídico, ética y doctrina policial, así como técnicas y tácticas operativas, uso legítimo de la fuerza y acondicionamiento físico.

Asimismo, los participantes reforzaron habilidades en áreas como comunicación, procedimientos de detención, radiocomunicación, inspección de personas y lugares, primeros auxilios, investigación policial, armamento y tiro, conducción de vehículos oficiales y elaboración del Informe Policial Homologado (IPH).

También se incluyeron protocolos de primer respondiente, uso de equipo táctico y de protección, así como lineamientos de legítima defensa y traslado de personas privadas de la libertad.