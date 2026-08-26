Capacitan a municipios de Coahuila sobre leyes de ingresos

La jornada concluyó con la participación y el mensaje del secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez

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La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Coahuila, coordinada por la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, llevó a cabo este martes un taller de capacitación dirigido a representantes de los 38 municipios de la entidad, con el objetivo de fortalecer la correcta elaboración de sus proyectos de Leyes de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2027.

Abordan leyes de ingresos y valores catastrales

Durante la jornada se abordaron aspectos técnicos y normativos relacionados con la integración de las iniciativas de Leyes de Ingresos municipales, las tablas de valores catastrales y las reglas aplicables al proceso presupuestal estatal y municipal para el próximo ejercicio fiscal.

La diputada Beatriz Fraustro destacó que estas actividades buscan brindar herramientas a los ayuntamientos para fortalecer sus finanzas públicas, mejorar la eficiencia recaudatoria y ofrecer certeza a las y los contribuyentes, procurando en todo momento proteger la economía de las familias coahuilenses.

Participan autoridades financieras y legisladores

Asimismo, estuvieron presentes autoridades estatales en materia financiera, fiscal, de auditoría y catastro. Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda participaron de manera presencial y virtual, bajo un esquema híbrido.

La jornada concluyó con la participación y el mensaje del secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, quien abordó temas relacionados con las finanzas estatales y municipales.