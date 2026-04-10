Capacitan a más de 34 mil ciudadanos para elecciones en Coahuila

Durante esta etapa se entregarán nombramientos y se tomará protesta a quienes participarán directamente en la jornada electoral

La organización de la jornada electoral del próximo 7 de junio en Coahuila entró en una fase clave con la capacitación de más de 34 mil ciudadanos que integrarán las casillas donde se recibirá y contará el voto.

El Instituto Nacional Electoral informó que, como parte de la segunda etapa del proceso, se realizó la insaculación para definir a las personas que fungirán como funcionariado de casilla, asignando cargos como presidencia, secretaría y escrutinio.

En total, 34 mil 304 ciudadanos fueron seleccionados bajo criterios como su mes de nacimiento —julio y agosto— y la inicial de su apellido, en este caso la letra “D”, además de su nivel de escolaridad para determinar responsabilidades.

Esta etapa de capacitación se desarrollará del 12 de abril al 6 de junio, periodo en el que se entregarán nombramientos y se tomará protesta a quienes participarán directamente en la jornada electoral.

El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Miguel Castillo Morales, señaló que esta fase es determinante para garantizar que el proceso se desarrolle con certeza, al tratarse del personal que estará a cargo de recibir y contabilizar los votos.

Las tareas de capacitación y organización son realizadas por capacitadores asistentes electorales y supervisores, quienes se encargan de preparar a la ciudadanía en aspectos operativos y legales del proceso.

El organismo electoral destacó que la participación ciudadana es un elemento central en la organización de elecciones, al ser los propios ciudadanos quienes operan las casillas.

Con este avance, el proceso electoral local ordinario 2025-2026 continúa su curso, de cara a la jornada en la que se renovará el Congreso del estado.