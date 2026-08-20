Capacitan a más de 190 mujeres para impulsar su autonomía

Las graduadas recibieron cursos para fortalecer sus habilidades y acceder al autoempleo; además, se anunció apoyo económico para emprender

Con el objetivo de impulsar la autonomía de las mujeres y fortalecer su desarrollo económico, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la entrega de reconocimientos a más de 190 graduadas de los cursos de capacitación impartidos por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Durante el evento, el edil destacó que estas acciones buscan brindar herramientas para mejorar la calidad de vida, fortalecer la independencia y avanzar hacia la igualdad de género, además de anunciar un apoyo económico en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para quienes deseen emprender o fortalecer un negocio.

Riquelme Solís reconoció el esfuerzo de las participantes, quienes combinaron su formación con trabajo y responsabilidades familiares, y reiteró el compromiso de su administración para seguir impulsando políticas públicas en favor de las mujeres. “Torreón necesita mujeres preparadas, valientes y emprendedoras”, afirmó.

La directora del IMM, Amira Darwich García, subrayó que la capacitación es clave para salir de entornos de violencia y construir mejores oportunidades, mientras que se informó que los cursos incluyeron inglés, computación, repostería y decoración de pasteles, entre otros orientados al autoempleo.

Al evento asistieron diversas autoridades estatales y municipales, entre ellas el senador Gabriel Elizondo Pérez, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, y representantes del ICATEC y del DIF Coahuila, además de graduadas del programa.