La Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal orientó a 350 empleados de dos empresas sobre violencia y mecanismos de denuncia.

Un total de 350 trabajadores del sector industrial de Ramos Arizpe recibieron orientación para identificar conductas de violencia contra las mujeres, reconocer situaciones de riesgo y conocer los mecanismos de atención disponibles en el municipio.

Las actividades fueron desarrolladas por elementos de la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal, quienes instalaron módulos informativos en dos centros de trabajo.

En las instalaciones de la empresa IKANO fueron atendidos 200 trabajadores, mientras que otros 150 participaron en las actividades realizadas en el centro de distribución de una cadena de tiendas de conveniencia.

Herramientas preventivas y canales de atención

Durante las jornadas se distribuyeron violentómetros, herramientas que permiten identificar distintas manifestaciones de violencia, desde comportamientos que suelen normalizarse en las relaciones personales hasta agresiones que ponen en riesgo la integridad de las mujeres.

Los elementos de la corporación también difundieron los números de emergencia y los canales de atención a los que puede recurrir la población ante situaciones de violencia.

Prevención en espacios laborales y conmemoración del 25 de noviembre

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que la prevención requiere involucrar a los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los espacios laborales.

“La violencia contra las mujeres no es un asunto que deba resolverse únicamente desde las instituciones de seguridad; es una responsabilidad que tenemos como sociedad”, expresó.

Las jornadas se realizaron durante la semana de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.

La estrategia busca extender las acciones preventivas a los centros de trabajo del municipio, facilitar la identificación de conductas violentas y dar a conocer los mecanismos de atención disponibles para las víctimas.