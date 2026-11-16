Flores Jiménez destacó que la capacitación se realiza en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC)

Cerca de 900 personas, principalmente mujeres, concluyeron durante 2026 cursos de capacitación en distintos oficios y actividades productivas impartidos por el Centro de Creatividad y Emprendimiento del DIF Ramos Arizpe, con el propósito de adquirir habilidades para iniciar negocios, obtener empleo o generar ingresos adicionales para sus familias.

La directora del centro, María Dollaria Flores Jiménez, informó que el ciclo de otoño-invierno concluyó con aproximadamente 420 participantes distribuidos en 32 talleres, mientras que durante el periodo de primavera-verano se capacitó a alrededor de 450 personas.

Imparten talleres de oficios, artesanías y cocina

Explicó que los cursos se desarrollaron tanto en las instalaciones del Centro de Creatividad y Emprendimiento como en centros comunitarios del municipio, con horarios matutinos y vespertinos para facilitar la participación de estudiantes, madres de familia, adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre las especialidades impartidas destacan estilismo, barbería, corte de cabello, aplicación de uñas, colorimetría, masajes, tratamientos de spa, manicura y pedicura, además de actividades artesanales como macramé, tejido, elaboración de piñatas, vitrales, mosaicos y manualidades con materiales reutilizables.

También se ofrecieron talleres de cocina, pastelería y repostería, algunos enfocados en la elaboración de productos de temporada que las participantes podrán comercializar durante las celebraciones navideñas.

Capacitación cuenta con constancias de reconocimiento oficial

Flores Jiménez destacó que la capacitación se realiza en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), mediante instructores certificados y constancias con reconocimiento oficial, lo que permite a los egresados acreditar sus conocimientos al buscar oportunidades laborales.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, y con la participación del DIF que encabeza Teresita Escalante Contreras, se han impulsado 56 cursos y talleres productivos que han beneficiado a más de mil personas.

La directora señaló que las actividades de capacitación correspondientes a 2026 han concluido y que será en enero de 2027 cuando se abra un nuevo ciclo de talleres, dirigido a personas a partir de los 15 años interesadas en aprender un oficio, desarrollar un emprendimiento o fortalecer sus habilidades laborales.