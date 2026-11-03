Capacita Ramos Arizpe a más de mil personas para emprender

El DIF municipal ha impartido 56 cursos y talleres productivos, principalmente a mujeres, para impulsar el autoempleo y la creación de pequeños negocios

Más de mil personas, principalmente mujeres, han concluido cursos de capacitación para el trabajo y el emprendimiento en Ramos Arizpe, mediante un programa que busca facilitar la creación de pequeños negocios y generar nuevas fuentes de ingresos para las familias.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, a través del Centro de Creatividad y Emprendimiento del DIF Ramos Arizpe se han desarrollado 56 cursos y talleres productivos, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y con apoyo del Gobierno Estatal.

Las actividades incluyen confección de prendas de vestir, elaboración de cortinas, uniformes y colchas, además de pastelería, repostería, panadería, belleza, decoración, corte de cabello y computación.

La capacitación se imparte en las instalaciones del DIF Municipal, el área de Adultos Mayores, la Unidad Básica de Rehabilitación y los centros comunitarios de Paraje de los Pinos y Mirador, con el propósito de acercar estas oportunidades a diferentes sectores de la población.

Como parte de los resultados del programa, recientemente 500 mujeres recibieron constancias de capacitación durante una ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez, tras concluir su preparación en distintas especialidades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que algunas participantes han logrado establecer sus propios negocios, particularmente estéticas, después de adquirir conocimientos en los talleres, por lo que se busca ampliar las oportunidades de autoempleo.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que estas actividades están orientadas a fortalecer las capacidades de las mujeres y brindarles herramientas para alcanzar una mayor independencia económica.

Por su parte, el director general del ICATEC, Marco Cantú Vega, explicó que las constancias entregadas cuentan con respaldo oficial y acreditan la capacitación recibida por quienes concluyeron satisfactoriamente los cursos.

El programa continuará como una alternativa de formación para personas interesadas en aprender un oficio, desarrollar habilidades productivas o iniciar actividades económicas por cuenta propia.