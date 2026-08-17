Caos vial por volcadura de tráiler en tramo Los Chorros

Las maniobras para levantar la unidad y acomodar el muro de contención afectaron la vialidad durante más de cuatro horas.

La mañana de este sábado se registró la volcadura de un tráiler en el kilómetro 231 de la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, en dirección de Saltillo hacia Matehuala.

Paramédicos de Capufe y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender el reporte y tomar conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba a exceso de velocidad. El tráiler se recostó sobre el pavimento y pasó la barrera de contención, derribando varios muros.

El operador señaló que se dirigía hacia Puebla y transportaba una carga de esmalte industrial. Explicó que el peso de la mercancía le ganó al tomar una curva y provocó que perdiera el control.

El conductor presentó algunos raspones y no requirió traslado a un hospital. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Capufe realizaron labores de abanderamiento mientras esperaban las grúas para retirar la unidad y liberar la vialidad.

La vialidad se vio afectada por más de 4 horas hasta que finalmente se logró levantar el vehículo y acomodar las ballenas del muro de contención.