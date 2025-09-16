Caos digital marca el inicio del registro para beca de secundaria

La plataforma digital no resistió la cantidad de intentos simultáneos de registro, lo que provocó una oleada de quejas y frustración en redes sociales

El arranque del proceso de inscripción para la beca Rita Cetina fue todo menos fluido. Desde las primeras horas del 15 de septiembre, padres de familia de todo el país enfrentaron múltiples dificultades para acceder al sitio oficial, que colapsó ante la alta demanda.

La plataforma digital no resistió la cantidad de intentos simultáneos de registro, lo que provocó una oleada de quejas y frustración en redes sociales.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar había anunciado que el registro para nuevas incorporaciones estaría disponible del 15 al 30 de septiembre a través del portal becaritacetina.gob.mx, pero el acceso fue prácticamente imposible durante la jornada inaugural.

Usuarios reportaron caídas del servidor, lentitud en la carga y mensajes de error constantes al intentar completar el formulario.

Esta beca, dirigida a estudiantes de nivel secundaria, busca combatir la deserción escolar y apoyar económicamente a familias en situación vulnerable.

No obstante, hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial sobre cuándo se normalizará el servicio ni qué medidas tomarán para garantizar que todos los aspirantes puedan realizar el trámite dentro del plazo establecido.