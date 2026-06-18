Canta en mercados para salir adelante pese a perder la vista

Don David Montalvo y su esposa recorren los mercados de Saltillo interpretando canciones y compartiendo un mensaje de esfuerzo, perseverancia y esperanza

En los mercados sobre ruedas de Saltillo es común escuchar una voz que interpreta canciones y comparte mensajes positivos entre los visitantes. Se trata de don David Montalvo, quien, acompañado de su esposa, recorre distintos sectores de la ciudad con una bocina, un celular y un micrófono.

Ambos tienen discapacidad visual, pero eso no ha sido impedimento para buscar diariamente el sustento de manera honesta.

Don David relató que perdió la vista cuando tenía 20 años de edad, luego de sufrir un accidente al caer de un andamio y golpearse severamente la cabeza.

Aunque aquel hecho cambió su vida para siempre, asegura que nunca perdió la voluntad de seguir adelante. Con el paso de los años encontró en el canto una forma de ganarse la vida y actualmente recorre los pasillos de los mercados ambulantes solicitando una cooperación voluntaria para él y su esposa.

Vecino de la colonia Asturias, don David se traslada en taxi hasta los distintos mercados sobre ruedas donde ofrece su música a quienes se cruzan en su camino.

Su historia es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, pues a pesar de haber perdido la visión, mantiene intacto su deseo de trabajar y salir adelante.

Además, envía un mensaje a las nuevas generaciones para que valoren las capacidades que tienen y no se rindan ante las dificultades, recordando que con voluntad y determinación es posible superar cualquier obstáculo.