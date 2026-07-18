Canirac estima derrama de 15 mdp por el Mundial en Coahuila

Únicamente el 25 por ciento de los establecimientos logró beneficiarse gracias a estrategias enfocadas en la experiencia de los aficionados

La Copa del Mundo FIFA 2026™ dejó una derrama económica estimada en 15 millones de pesos para el sector restaurantero de la Región Sureste de Coahuila; sin embargo, sólo uno de cada cuatro establecimientos logró capitalizar plenamente el evento, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Coahuila Sureste, Isidoro García Reyes.

Solo una parte del sector logró aprovechar el evento

El dirigente explicó que el 70 por ciento de los ingresos se generó durante los partidos de la Selección Mexicana, mientras que el resto correspondió a las fases finales del torneo.

“No fue para el cien por ciento de los restaurantes. Algunos tuvieron sold out, pero el aprendizaje que nos deja el Mundial es que la gente buscó experiencias audiovisuales, convivencia y bebidas, más que el tema gastronómico”, señaló.

García Reyes indicó que los establecimientos que diseñaron promociones, instalaron pantallas o apostaron por generar un ambiente para los aficionados fueron los que registraron los mejores resultados durante la justa deportiva.

Esperan repunte por vacaciones

Tras concluir el Mundial, el sector restaurantero espera mantener la actividad económica durante el periodo vacacional de verano, impulsado por las graduaciones, las celebraciones familiares y los eventos organizados con motivo del aniversario de Saltillo.

Canirac estima una derrama cercana a 10 millones de pesos durante las próximas semanas, impulsada principalmente por el consumo local.

El líder empresarial destacó que posteriormente el gremio buscará sostener la afluencia de comensales con la segunda edición del Coahuila Restaurant Week y, más adelante, con el Festival de la Paella, programado para el 26 de septiembre, eventos que forman parte de la estrategia para incentivar el consumo en una temporada que tradicionalmente registra una disminución tras el regreso a clases.