Canción revive la leyenda del diablo en el Tex-Mex de Saltillo

La famosa leyenda del diablo en el Tex-Mex de Saltillo fue transformada en canción, llevando este relato tradicional a la música popular de la región

En Saltillo circula desde hace décadas una de las leyendas urbanas más conocidas: la supuesta aparición del diablo en un antro de moda en 1994.

De acuerdo con la versión popular, aquella noche un joven atractivo ingresó al lugar y comenzó a bailar con varias mujeres, hasta que alguien notó que en lugar de pies tenía pezuñas. El hecho provocó pánico entre los asistentes y, según se cuenta, marcó el cierre definitivo del establecimiento.

La historia ha trascendido al paso de los años y recientemente fue retomada por la banda saltillense Bysonte, que produjo un video musical inspirado en este relato.

En la producción no solo se aborda la leyenda del “diablo en el Tex-Mex”, sino que también se incluyen paisajes y lugares emblemáticos de la capital coahuilense, como parte de un homenaje a la ciudad y a sus tradiciones orales.

Con este trabajo, el grupo busca mantener viva una de las historias más comentadas de la vida nocturna saltillense y al mismo tiempo resaltar la identidad cultural de Saltillo.