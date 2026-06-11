Cancelarán 23 concesiones de transporte por incumplimiento

A seis meses del aumento tarifario condicionado a modernización, Ramos Arizpe cancelará 23 concesiones por incumplir compromisos de modernización

A seis meses de que se autorizó un incremento a las tarifas del transporte urbano condicionado a la modernización del servicio, el Gobierno de Ramos Arizpe comenzará la cancelación de 23 concesiones cuyos titulares no cumplieron con la incorporación de nuevas unidades ni con los acuerdos firmados con la autoridad municipal.

El director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, informó que concluyó el plazo de 90 días otorgado a los concesionarios para renovar parte de la flotilla y mejorar el servicio, por lo que iniciará el procedimiento administrativo contra las concesiones que permanecen inactivas o que retiraron unidades sin presentar sus respectivos reemplazos.

Precisó que la mayoría de los casos corresponden a la ruta Blanca Estela, donde existen concesiones que actualmente no están operando.

Advirtió que, una vez concluido el proceso de cancelación, los permisos quedarán extinguidos y solo podrán ser sustituidos mediante una nueva licitación autorizada por el Cabildo. Mientras tanto, algunos concesionarios sí avanzaron en la modernización comprometida.

En las próximas semanas entrarán en operación cinco nuevas unidades para las rutas del poniente de la ciudad: dos para Valle Poniente, dos para Los Pinos y una para Analco.

García Leija detalló que actualmente el sistema de transporte urbano funciona con alrededor de 60 unidades entre las rutas del poniente y Blanca Estela, movilizando diariamente cerca de 6,000 pasajeros, de los cuales aproximadamente 2,200 utilizan el servicio durante las horas de mayor demanda matutina.