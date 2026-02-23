Cancelan salidas en Central de Saltillo tras muerte de El Mencho

Taquilleros señalaron que la medida busca evitar traslados hacia zonas con riesgo operativo y mantener a salvo a pasajeros y operadores.

Varias líneas de autobuses suspendieron corridas desde la Central Camionera de Saltillo hacia destinos como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tamaulipas, luego de la ola de bloqueos y hechos violentos registrada en distintas regiones del país tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con la información reportada durante las últimas horas.

¿Qué líneas suspendieron salidas desde Saltillo?

Personal de taquillas informó que ETN, Ómnibus y Turistar cancelaron salidas “hasta nuevo aviso” por motivos de seguridad, ante reportes de narcobloqueos y enfrentamientos en rutas y puntos de conexión hacia el occidente, el centro y el noreste del país.

Taquilleros de Ómnibus, Frontera y Turistar señalaron que la medida busca evitar traslados hacia zonas con riesgo operativo y mantener a salvo a pasajeros y operadores.

¿Qué ocurre con las corridas hacia Monterrey?

Hasta este momento, Grupo Senda mantiene corridas a Monterrey, aunque —según el personal consultado— no se ha confirmado una suspensión total de su servicio.

En la terminal, usuarios han sido informados en ventanillas sobre cambios, cancelaciones y opciones disponibles mientras se define si habrá ajustes adicionales conforme evolucione la situación en carretera.

¿Qué acciones implementaron autoridades en Coahuila?

En Coahuila, autoridades estatales ya habían informado un despliegue operativo. El fiscal Federico Fernández Montañez indicó previamente que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez, se activó un operativo coordinado con fuerzas federales, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales en las cinco regiones del estado, como medida preventiva ante los operativos desarrollados en otras entidades.

Recomendaciones para pasajeros ante cancelaciones

Las líneas de transporte recomiendan a los pasajeros no acudir a la central sin confirmar el estatus de su corrida y, en su caso, reprogramar o solicitar información de reembolsos directamente en taquilla.

La reanudación de servicios dependerá de la liberación de rutas y de las condiciones de seguridad en los trayectos hacia los destinos afectados.