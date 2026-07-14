Cancelan obra El Campesino y reasignan 400 mdp en bacheo

Asimismo, indicó que en este momento se desarrollan importantes obras viales sobre los bulevares Independencia y Revolución

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció la cancelación del proyecto vial conocido como El Campesino, al considerar que, en las condiciones actuales del municipio, es prioritario destinar los cerca de 400 millones de pesos previstos para esa obra a atender necesidades más urgentes, como el abasto de agua potable, el drenaje sanitario y el mantenimiento de las vialidades.

Recursos serán redireccionados a servicios básicos

El edil explicó que la inversión será redireccionada a obras que impacten de manera inmediata en la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en la rehabilitación de redes de drenaje, programas de bacheo y acciones para mejorar el suministro de agua en las colonias.

Riquelme Solís señaló que, aunque actualmente el servicio de agua llega por tandeo en diversos sectores, el objetivo de la administración es que las familias cuenten con el servicio de manera permanente.

“Lo correcto es darle prioridad a las obras que hoy demanda la ciudadanía. Mi responsabilidad como alcalde es atender primero el agua, el drenaje y el estado de las calles”, expresó.

Obras simultáneas afectarían la movilidad de Torreón

Asimismo, indicó que en este momento se desarrollan importantes obras viales sobre los bulevares Independencia y Revolución, por lo que iniciar simultáneamente el proyecto del Campesino dejaría prácticamente sin rutas alternas a la cabecera municipal, afectando seriamente la movilidad de miles de automovilistas.

Por ello, reiteró que la decisión de cancelar la obra responde tanto a la necesidad de atender servicios básicos como a evitar mayores complicaciones en la circulación vehicular, privilegiando las acciones que representan un beneficio inmediato para la población.