Canaco y IEEA impulsan educación para trabajadores en Saltillo

Convenio busca reducir el rezago educativo entre comerciantes y sus familias, promoviendo lectura, escritura y conclusión de primaria

Este lunes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Saltillo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), con el propósito de crear oportunidades educativas para miles de trabajadores, comerciantes y sus familias.

En este acto estuvieron presentes Juan Antonio Aguirre Valdez, presidente de CANACO Saltillo, y Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA, durante la celebración de la Quincena del Comercio.

Aguirre Valdez subrayó que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo humano y económico de la comunidad, mientras que Jaime Bueno mencionó que, con este acuerdo, se busca abatir el rezago educativo entre los afiliados de la organización empresarial.

“Hoy me da mucho gusto que, con la familia CANACO, nos apoyen y que con este programa no exista nadie que no sepa leer ni escribir, ni nadie sin la primaria terminada”, señaló Jaime Bueno.

Mientras tanto, Juan Antonio Aguirre Valdez, presidente de CANACO Saltillo, en el uso de la voz, agradeció el apoyo del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), pues dijo que este noble programa, además de fomentar la superación académica de las personas, les ayuda a contar con mejores herramientas para la vida.