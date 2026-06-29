Canacintra urge apoyar a industria nacional y fortalecer empresas

La dirigencia de Canacintra afirmó que México debe impulsar a sus empresas antes de aplicar nuevas reformas laborales y aprovechar mejor las inversiones

La presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, afirmó que México debe fortalecer a su industria para aprovechar la llegada de nuevas inversiones y enfrentar los desafíos derivados del T-MEC, las reformas laborales y el actual entorno económico internacional.

Durante su visita a Coahuila para participar en la firma del Pacto Coahuila 2026, la dirigente empresarial señaló que la competitividad del estado es resultado del trabajo conjunto entre gobierno, empresas y trabajadores, además de las condiciones de seguridad, estado de derecho y estabilidad laboral que ofrecen certeza a los inversionistas.

Explicó que el contexto económico actual responde no sólo a factores nacionales, sino también al reacomodo geopolítico mundial, los conflictos internacionales y las afectaciones al comercio exterior, por lo que consideró indispensable impulsar a la industria mexicana para que pueda competir en mejores condiciones.

“Qué bueno que traigamos industria extranjera, pero creo que es mucho más importante impulsar el desarrollo y detonar a la industria mexicana”, expresó.

Indicó que el país requiere fortalecer la transferencia tecnológica, el desarrollo de patentes y la innovación para incrementar la participación de empresas nacionales dentro de las cadenas de suministro, ya que, dijo, no es posible hablar de integración nacional sin apoyar primero a la industria mexicana.

Respecto a las reformas laborales, señaló que muchas de ellas forman parte de los compromisos asumidos por México dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que el sector industrial reconoce la necesidad de avanzar en su implementación.

“El tema laboral fue un tema que sí o sí lo teníamos que transitar para el tratado, y eso lo entendemos perfecto”, afirmó.

No obstante, consideró que antes de impulsar nuevas obligaciones, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es necesario fortalecer a las empresas para que puedan absorber esos cambios sin afectar su competitividad, además de escuchar las propuestas del sector productivo.

“Necesitamos ser escuchados desde todos los ámbitos: federal, estatal y municipal, porque somos un órgano obligado de consulta”, sostuvo.

En materia sindical, destacó la importancia de contar con organizaciones responsables que protejan tanto los derechos de los trabajadores como la estabilidad de las empresas, al considerar que ese equilibrio favorece la productividad y la inversión.

Finalmente, expresó que los industriales continúan confiando en México y particularmente en Coahuila, por lo que aseguró que seguirán apostando por reinvertir utilidades y ampliar sus operaciones siempre que existan condiciones de certeza jurídica, competitividad y colaboración entre los distintos sectores.