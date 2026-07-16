Canacintra reporta menos apagones que en 2025

Aunque persisten cortes y variaciones de voltaje, Canacintra afirma que los reportes disminuyeron frente a 2025 y mantiene coordinación con la CFE

Aunque empresas de la Región Sureste continúan enfrentando cortes de energía eléctrica y bajas de voltaje, los reportes de apagones han disminuido en comparación con el año pasado, aseguró el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, quien destacó que el sector industrial mantiene comunicación directa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender las afectaciones.

El dirigente empresarial explicó que recientemente una empresa ubicada en el Parque Industrial Santa María solicitó el apoyo del organismo debido a problemas en el suministro eléctrico, situación que fue canalizada directamente con personal de la CFE.

“Tuve precisamente una empresa del parque Santa María que me buscó e hicimos el contacto con la gente de CFE… se resolvió el tema”, comentó.

Reveles señaló que el superintendente de la CFE, Roberto Velázquez, les ha solicitado reportar cada incidente de manera puntual, especificando la empresa afectada, el horario y las condiciones en las que ocurrió la interrupción del servicio para agilizar la atención.

“Cuando suceda alguna situación, pásame la información detallada; no me digas que hay apagones, dime qué empresa, cuándo fue y en qué horario, y nosotros lo trabajamos para resolverlo”, explicó al referirse al mecanismo acordado con la paraestatal.

El presidente de Canacintra indicó que desconocía la reunión que sostuvo el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, con directivos de la CFE para abordar los apagones registrados en el municipio; sin embargo, consideró positivo mantener este tipo de acercamientos para resolver los problemas de infraestructura eléctrica.

Aseguró que, de acuerdo con los reportes recibidos por parte de los socios de la cámara, las interrupciones del servicio han sido menos frecuentes que durante 2025, aunque reconoció que todavía se presentan casos aislados.

“Sí ha habido algunos, pero a mí me han reportado menos que el año pasado”, afirmó.

Reveles agregó que no todos los cortes de energía son atribuibles directamente a la CFE, ya que algunos obedecen a accidentes o fallas en la infraestructura eléctrica; no obstante, destacó la apertura y disposición que ha mostrado el superintendente Roberto Velázquez para atender las afectaciones que impactan la operación de las industrias de la Región Sureste y dar seguimiento a los reportes presentados por el sector empresarial.