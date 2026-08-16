Canacintra busca convertir a Monclova en centro del gas shale

Señaló que esta experiencia permitiría aprovechar parte de la infraestructura existente para atender la demanda que genere el proyecto de gas shale

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Monclova busca posicionar a la ciudad como centro de proveeduría para el proyecto de gas shale que se plantea desarrollar en las regiones Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila.

Jorge Mtanous Falco, presidente del organismo empresarial, informó que ya existen acercamientos con compañías relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El dirigente empresarial explicó que Canacintra pretende convertirse en enlace entre las empresas energéticas que participen en el proyecto y los proveedores de la Región Centro.

Señaló que Monclova cuenta con infraestructura industrial, hospitalaria, hotelera y educativa que permitiría atender las necesidades de compañías que establezcan operaciones en esta zona.

Indicó que las empresas requieren un sitio desde el cual puedan contratar trabajadores, adquirir materiales, solicitar servicios y coordinar actividades relacionadas con la explotación de gas shale.

En ese contexto, consideró que la ubicación de Monclova ofrece ventajas por su conexión carretera, cercanía con otras regiones productivas y relativa proximidad con las zonas donde se desarrollaría la actividad energética.

Empresas de Monclova preparan proveeduría para el gas shale

Mtanous Falco informó que Canacintra ya estableció contactos con compañías interesadas en participar en el proyecto y que incluso existen cartas de intención suscritas con algunas de ellas.

Los nombres de esas empresas no han sido revelados debido a acuerdos de confidencialidad, aunque representantes de compañías con oficinas centrales en San Antonio, Texas, ya han visitado la Región Centro.

El presidente de Canacintra sostuvo que Monclova tiene condiciones para competir con otras ciudades de Coahuila por la llegada de inversiones vinculadas con el gas shale.

Explicó que la Región Carbonífera enfrenta algunas limitaciones en infraestructura de servicios, mientras que Monclova dispone de una mayor concentración de empresas, talleres y proveedores especializados.

Añadió que la ubicación de Saltillo y Torreón representa una desventaja para atender operaciones cercanas a los posibles puntos de explotación.

Sin embargo, reconoció que empresarios de diferentes municipios del estado también trabajan para atraer compañías y participar en la cadena de suministro que podría generar el desarrollo energético.

Desde abril, Canacintra comenzó reuniones con cámaras empresariales, talleres y compañías del sector metalmecánico para identificar las capacidades disponibles en la Región Centro.

De acuerdo con Mtanous Falco, más de diez empresas locales ya participan en la fabricación de componentes utilizados por la industria petrolera de Texas y cuentan con experiencia en distintos procesos especializados.

El dirigente explicó que los proveedores regionales tienen capacidad para fabricar estructuras, tanques, sistemas de lodos y otros componentes utilizados en operaciones relacionadas con la industria petrolera.

Señaló que esta experiencia permitiría aprovechar parte de la infraestructura existente para atender la demanda que genere el proyecto de gas shale.

Precisó que uno de los principales retos será atender los requerimientos tecnológicos específicos de la fractura hidráulica utilizada en la explotación de yacimientos no convencionales.

Por ello, Canacintra busca identificar qué empresas locales cuentan con capacidad suficiente y cuáles necesitan capacitación, certificaciones, equipo o alianzas para incorporarse a la cadena de proveeduría.

Foro sobre gas shale analizará oportunidades para Monclova

Mtanous Falco anunció además la preparación de un foro regional sobre gas shale, en coordinación con el Ayuntamiento de Monclova y el Gobierno de Coahuila.

El encuentro contempla la participación de empresas del sector energético y representantes federales, quienes expondrían las necesidades de proveeduría y las oportunidades que podrían generarse para empresarios locales.

El foro abordará aspectos relacionados con el impacto ambiental, social y económico del desarrollo energético, además de las áreas de oportunidad que podrían presentarse para Monclova y los municipios de la Región Centro.

Posteriormente, Canacintra prevé integrar un padrón más amplio de empresas y servicios disponibles para las compañías interesadas.

El presidente del organismo empresarial consideró que el proyecto podría generar una actividad económica de dimensiones superiores a la registrada en Monclova durante el periodo de mayor actividad petrolera de las décadas de 1970 y 1980.

La magnitud dependerá, sin embargo, de los acuerdos y tiempos que se establezcan para el desarrollo de los trabajos.

Proyecto dependerá de acuerdos con empresas y Pemex

Mtanous Falco señaló que el calendario del proyecto está sujeto a las negociaciones que mantiene el Gobierno Federal con las empresas relacionadas con Pemex.

De acuerdo con la información proporcionada por el dirigente empresarial, Pemex conservaría la participación mayoritaria en el desarrollo de los trabajos de gas shale en Coahuila.

Canacintra Monclova mantiene así la preparación de empresas y proveedores regionales ante la posibilidad de que el proyecto avance hacia una etapa operativa.

La intención del organismo es que una parte importante de los contratos, servicios, empleos y suministros permanezca en la Región Centro y que Monclova funcione como uno de los principales puntos de operación empresarial.