Canacintra alerta que revisión del T-MEC frena nuevas inversiones

El sector industrial señaló que la falta de certeza sobre el futuro del T-MEC dificulta la planeación y retrasa proyectos de inversión en México

La incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa siendo el principal factor que frena la toma de decisiones de inversión, por lo que una eventual postergación de su revisión hasta 2027 prolongaría ese escenario de incertidumbre para la industria, advirtió Jaime Guerra Pérez, vicepresidente de Nearshoring y Desarrollo Competitivo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El empresario señaló que, hasta el momento, el sector productivo desconoce cuáles serán las reglas que regirán la relación comercial entre los tres países, lo que dificulta la planeación de nuevos proyectos y la definición de estrategias de crecimiento.

“Lo peor es la indefinición. Si ya tuviéramos un monto de aranceles establecido, pues con eso ya se hace la planeación. El tema es que no sabes qué va a pasar”, afirmó.

Guerra Pérez explicó que una revisión del tratado aplazada hasta 2027 implicaría mantener un año más de incertidumbre, situación que, dijo, termina por retrasar inversiones.

“Eso de alguna manera frena las inversiones, sin ninguna duda”, sostuvo.

Añadió que el sector industrial permanece atento a las negociaciones, ya que aún no existe información oficial sobre si la revisión concluirá en los tiempos previstos, si será aplazada o si incluirá nuevas disposiciones comerciales.

En otro tema, consideró que el desarrollo del gas shale representa una oportunidad importante para Coahuila, tanto por su contribución a la generación de energía como por el potencial económico que podría generar en las regiones Centro y Carbonífera.

Recordó que, de acuerdo con estimaciones revisadas anteriormente por el sector, este proyecto podría representar alrededor de 80 mil empleos, además de fortalecer la producción nacional de gas y reducir la dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Respecto a la transición hacia los vehículos eléctricos, señaló que el mercado aún enfrenta limitaciones por la falta de infraestructura de recarga y la autonomía de las unidades, por lo que consideró que los vehículos híbridos serán una alternativa durante los próximos años mientras se consolida el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.