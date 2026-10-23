CANACERO impulsa controles de calidad para el acero

La regulación contempla requisitos técnicos para productos fabricados en México y provenientes del extranjero, con el objetivo de homologar la calidad

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) impulsa la aplicación de la NOM-251-SE-2025 para reforzar la seguridad de los materiales siderúrgicos utilizados en la construcción. La regulación contempla requisitos técnicos para productos fabricados en México y provenientes del extranjero, con el objetivo de homologar sus condiciones de calidad y favorecer una competencia comercial equitativa.

El organismo empresarial celebró este jueves 22 de octubre una jornada técnica en la Ciudad de México, con la participación de autoridades federales y representantes de la industria. La reunión estuvo enfocada en facilitar la implementación de la normativa y aclarar los procedimientos que deberán cumplir las empresas para acreditar la conformidad de sus productos.

En los trabajos participó Andrea Genoveva Solano Rendón, representante de la Secretaría de Economía, acompañada por su equipo de colaboradores. También asistieron integrantes de entidades de acreditación, organismos certificadores, laboratorios especializados y compañías productoras de acero, quienes analizaron los aspectos técnicos relacionados con la aplicación de las nuevas disposiciones.

Norma de calidad del acero establece criterios para productores e importadores

La NOM-251-SE-2025 busca que los materiales siderúrgicos destinados a la construcción cumplan criterios técnicos estandarizados, sin distinción entre su origen nacional o extranjero. CANACERO considera que su aplicación permitirá fortalecer la seguridad de los consumidores mexicanos y establecer condiciones comerciales sustentadas en la calidad certificada de los productos.

Como parte de las actividades, se instalaron mesas de trabajo donde fabricantes, representantes de organismos certificadores y personal de laboratorios intercambiaron información sobre los mecanismos de evaluación. Estos encuentros permitieron atender inquietudes relacionadas con los requisitos de cumplimiento y facilitar la coordinación entre los diferentes participantes de la cadena siderúrgica.

El organismo industrial destacó la importancia de que los productos comercializados en el mercado mexicano se sometan a procedimientos de verificación conforme a las disposiciones correspondientes. La intención es que la competencia entre proveedores se desarrolle bajo parámetros técnicos comunes, particularmente cuando se trata de materiales empleados en proyectos constructivos.

Analizan nuevo Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad

La jornada organizada por CANACERO también sirvió como escenario para presentar, por primera vez en un foro de esta naturaleza, el nuevo Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Durante la exposición se revisaron sus principales disposiciones y las implicaciones que tendrá para las empresas y organismos vinculados con la actividad siderúrgica.

La explicación permitió a los participantes conocer los alcances del nuevo marco reglamentario y su relación con los procedimientos de evaluación de la conformidad. Asimismo, se atendieron planteamientos de los sectores involucrados, con la finalidad de facilitar la adopción de las disposiciones aplicables a los productos de acero destinados al mercado nacional.

Finalmente, CANACERO manifestó que continuará trabajando conjuntamente con la Secretaría de Economía y los representantes de la industria para promover el cumplimiento de la NOM-251-SE-2025. La cámara sostuvo que la certificación de calidad del acero constituye un elemento necesario para fortalecer la seguridad de las construcciones y establecer condiciones de competencia equitativas entre los proveedores.