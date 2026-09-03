Campañas educativas atienden a 200 personas en rezago en Parras

Además, los servicios educativos son llevados directamente a las comunidades rurales mediante el aula móvil “Navidad en el Campo”

Con campañas de incorporación en colonias, barrios y ejidos, se busca acercar oportunidades educativas a personas de 15 años en adelante que se encuentran en situación de rezago educativo.

Durante este año, alrededor de 200 personas han recibido atención a través de estos programas, aunque la cifra podría aumentar antes de concluir las actividades previstas para diciembre.

Adultos mayores reciben acompañamiento para alfabetizarse

Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores que no saben leer ni escribir, quienes reciben acompañamiento de docentes mediante procesos de alfabetización que pueden extenderse por tres meses o más, dependiendo de las necesidades de cada estudiante.

Una vez concluida esta etapa, los participantes tienen la posibilidad de continuar con sus estudios de primaria y posteriormente secundaria, todo de manera gratuita, incluyendo materiales y libros.

Aula móvil lleva educación a comunidades rurales

Además, los servicios educativos son llevados directamente a las comunidades rurales mediante el aula móvil “Navidad en el Campo”, equipada con computadoras y acondicionada para atender a jóvenes y adultos de los ejidos.

Buscan reducir el rezago educativo

Con estas acciones se busca que las personas puedan estudiar de acuerdo con sus tiempos y posibilidades, acercando la educación a quienes por distintas circunstancias no pudieron concluir su formación básica.