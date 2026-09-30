Campaña busca conservar 20 mil metros del Cañón San Lorenzo

Para las adopciones en línea, se deberá enviar el comprobante de la aportación y el nombre completo para recibir el certificado correspondiente

A través de la campaña “Respira 2026” de la Asociación Civil Conservación San Lorenzo busca recaudar un millón de pesos mediante la adopción de 20 mil metros cuadrados del Cañón de San Lorenzo, con una aportación de 50 pesos por metro.

La campaña permanecerá vigente del 29 de septiembre al 10 de diciembre de este 2026 y contempla como meta la adopción de 20 mil metros cuadrados, de los cuales 10 mil se espera correspondan a la participación del sector empresarial y otros 10 mil a la comunidad local.

Campaña busca involucrar a la comunidad de Saltillo

Mariana Leal Lara, directora de Conservación San Lorenzo, explicó que “Respira” es la única campaña de recaudación de fondos que desarrolla la organización anualmente y tiene como finalidad acercar a la comunidad al cuidado del cañón, mediante la participación de niños, jóvenes, adultos, escuelas, empresas y clubes ecológicos.

“Es una campaña que tenemos de recaudación de fondos; es la única campaña que tenemos durante todo el año que se enfoca en involucrar a toda la comunidad de Saltillo como tal”, señaló.

Como parte de la dinámica, las personas que adopten uno o más metros cuadrados recibirán un certificado de adopción, como constancia de su participación en la campaña y de su contribución a las labores de conservación del Cañón de San Lorenzo.

Habilitan tres formas de participar

La organización contempla tres formas de participar, realizar la adopción en línea a través de su página oficial, acudir directamente al Cañón de San Lorenzo o participar en las actividades y experiencias que se desarrollen durante la campaña, mediante las cuales también se podrán aportar metros cuadrados.

Para las adopciones en línea, se deberá enviar el comprobante de la aportación y el nombre completo para recibir el certificado correspondiente. También se habilitó el correo respira@sanlorenzo.org.mx y el número de WhatsApp 667 48 20 634 para este proceso.