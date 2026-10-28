Camioneta se incendia y queda destruida en Ramos Arizpe

Aunque el fuego comenzó en el área del motor, las causas que originaron el incendio no fueron precisadas en el reporte de Protección Civil.

Una camioneta quedó completamente destruida tras incendiarse mientras circulaba por el bulevar Candelaria Uvalle Cruz, en la colonia La Estación de Ramos Arizpe, durante la mañana de este martes. Su conductor logró abandonar la unidad antes de que el fuego se extendiera, por lo que no se registraron personas lesionadas.

El incidente ocurrió frente al inmueble marcado con el número 537, donde una camioneta Dodge Caravan Country, modelo 2002, comenzó a presentar fuego en el compartimiento del motor.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que el propietario de la unidad, identificado como Brayan Emanuel Tomás Martínez, se encontraba circulando cuando detectó el incendio.

Al percatarse de las llamas, el automovilista se orilló y descendió del vehículo para trasladarse a un lugar seguro, evitando exponerse al fuego.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para realizar las maniobras de control y combate del incendio, que consumió la unidad y provocó su pérdida total.

Aunque el fuego comenzó en el área del motor, las causas que originaron el incendio no fueron precisadas en el reporte de Protección Civil.

La emergencia concluyó sin personas lesionadas, aunque con daños materiales totales en la camioneta.