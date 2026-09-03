Camioneta se incendia dentro de centro recreativo en Saltillo

Los bomberos realizaron las maniobras para controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara otras áreas del centro recreativo

Un aparente corto circuito provocó el incendio de una camioneta que se encontraba estacionada dentro del centro recreativo de la CTM, sobre Francisco de Urdiñola.

De acuerdo con la propietaria, primero llegó al lugar, detuvo la unidad y la dejó estacionada dentro de las instalaciones.

Minutos después regresó, abordó la camioneta Grand Cherokee con placas FGG 596 C y al encenderla comenzó a salir humo, seguido de las llamas.

Bomberos controlan incendio de camioneta

La mujer descendió de inmediato del vehículo y realizó el reporte al número de emergencias 911, por lo que se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos realizaron las maniobras para controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara otras áreas del centro recreativo.

Vehículo termina en pérdida total

No se reportaron personas lesionadas. Las autoridades señalaron un corto circuito como la posible causa del incendio, que dejó el vehículo con daños que representan pérdida total.