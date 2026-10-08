Camioneta golpea a motociclista detenido en semáforo de Saltillo

No fue necesario el traslado a un hospital, ya que el joven no presentó lesiones de consideración y no requirió atención de socorristas

Un motociclista que se encontraba detenido en un semáforo terminó en el pavimento luego de ser golpeado por una camioneta que realizaba una maniobra para incorporarse a Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de Eulalio Gutiérrez y la carretera a Los Valdés, cuando Marisela Galván, de 53 años, conducía una Renault Koleos con placas EZC 431 D y tomó dicha vialidad con dirección a José Narro Robles.

El motociclista esperaba la luz verde

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora realizó una vuelta cerrada y no se percató de que Bryan Uriel Monsiváis Ursua, de 23 años, permanecía detenido a bordo de una motocicleta Italika, con placas 49JGT4, esperando la luz verde.

Tras el impacto, Bryan Uriel cayó al pavimento. El joven se dirigía hacia la empresa Mabe para entregar un pedido de comida cuando ocurrió el accidente, y algunos de sus compañeros de trabajo llegaron para auxiliarlo.

No fue necesario trasladarlo a un hospital

La conductora detuvo la camioneta después del percance y también brindó apoyo al motociclista. No fue necesario el traslado a un hospital, ya que el joven no presentó lesiones de consideración y no requirió atención de socorristas.

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y permanecieron con los involucrados mientras llegaba la compañía aseguradora. Posteriormente se realizaron las diligencias para establecer la responsabilidad y los daños ocasionados.