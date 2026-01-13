Camioneta derriba luminaria en bulevar Miguel Ramos Arizpe

Una camioneta de carga se salió del camino y terminó volcada la tarde de este lunes en los carriles con dirección a Saltillo

Una camioneta de carga se salió del camino y terminó volcada la tarde de este lunes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los carriles con dirección a Saltillo, antes de llegar al aeropuerto Plan de Guadalupe, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de una camioneta Nissan de carga, la cual impactó una luminaria que fue derribada, provocando que el vehículo quedara volcado sobre uno de sus costados. La unidad circulaba sin carga al momento del percance.

Tripulantes resultan estables tras valoración

En el vehículo viajaban dos personas, quienes fueron valoradas en el lugar por paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Ambos tripulantes presentaban condiciones estables y decidieron no ser trasladados a un hospital, al señalar que esperarían la llegada de su aseguradora para continuar con el procedimiento correspondiente.

Movilización de cuerpos de emergencia y tráfico

El incidente generó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las labores de atención y el aseguramiento del área.

Autoridades piden extremar precauciones

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vialidad de Ramos Arizpe, especialmente en tramos de alta velocidad y con tráfico constante.