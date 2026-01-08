Camión urbano recibe accidente vial en Arteaga

El conductor del camión presuntamente utilizaba el teléfono celular al momento del choque, lo que habría ocasionado que perdiera el control de la unidad

Una distracción al volante provocó un accidente la mañana de este miércoles, cuando un camión de transporte público de la ruta Arteaga se impactó contra un tráiler que se encontraba estacionado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la calle Irlanda, en la colonia Río Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión, identificado como Miguel Ángel, de 41 años de edad, presuntamente utilizaba el teléfono celular al momento del choque, lo que habría ocasionado que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra el vehículo de carga.

Como resultado del percance, nueve pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al chofer para deslindar responsabilidades, mientras que la aseguradora se hizo cargo de los daños ocasionados.